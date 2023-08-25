Бойцы ВСУ разграбляли дома и убивали местных жителей села Лиманы в Николаевской области. В этом признался пленный боец украинских ВС Александр Шостак, его слова передает издание РИА Новости .

Он рассказал, что они делали это из желания наживы. Бойцы зашли в гражданский дом, думая, что он пустует. Во время воровства вещей, в доме оказалось двое пожилых людей. Шостак рассказал, что они были вынуждены их убить, так как руководство приказало не оставлять свидетелей.

Он также сообщил, что это не было единичным случаем, и на его счету несколько случаев убийств гражданских в процессе грабежей. Пленный рассказал, что они однажды убили жителей соседнего дома, так как они заметили, как боевики разворовывают дом. Он рассказал, что за время службы продал краденых вещей примерно на миллион рублей.

Шостак также рассказал, что местные жители часто были недовольны действиями украинских солдат, и вспомнил случай, когда командиры убили пятерых мирных жителей из-за наличия у них претензий.