Пленный ВСУ рассказал, что отправился служить в ВСУ, надеясь остаться в тылу

Военнослужащий ВСУ Евгений Годунко, оказавшийся в плену у ВС РФ, рассказал, что отправился служить добровольцем в надежде, что будет отсиживаться в тыловом подразделении.

Видео с рассказом украинского военнопленного распространило Министерство обороны РФ. Годунко, служивший 57-й механизированной бригады ВСУ, сообщил, что пошел на фронт в 2022 году. Солдат отметил, что некоторое время ему удавалось сидеть в тыловом подразделении, однако, когда командованию потребовалось «пушечное мясо», его перебросили в зону боевых действий на харьковском направлении.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50», — рассказал Годунко.

Солдат добавил, что его подразделение было перенаправлено в Волчанск, где шли ожесточенные бои. Годунко вспомнил, что сидел в полуразрушенном здании до тех пор, пока туда не попала противотанковая мина. В результате взрыва выжить удалось только ему. По словам военнослужащего, под завалами того здания до сих пор лежат тела его сослуживцев.

Когда в населенном пункте оказались российские военные, Годунко принял решение сдаться в плен. Так украинский доброволец оказался в плену у бойцов группировки «Север».

Ранее стало известно, что Украина получила 503 тела своих погибших солдат.