Украина получила 503 тела погибших военнослужащих

Киев сообщил о возвращении 503 тел погибших военных

Политика

Фото: [unsplash.com]

Украина вернула 503 тела погибших военнослужащих. Информацию об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что российская сторона передала Киеву тела, 403 из которых были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, а 57 — с запорожского. 

Оставшиеся тела были возвращены на Украину из российских моргов. 

Министерство обороны России официального заявления о возвращении тел российских военных пока не делало. 

Обмен пленными и телами погибших военных между Москвой и Киевом происходит регулярно. В ноябре обе стороны дважды отчитывались о проведении подобных обменов.

9 декабря омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила о передаче тел погибших при крушении военного самолета Ил-76.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался обменивать более 600 военнопленных ВСУ.

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