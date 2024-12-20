Украина получила 503 тела погибших военнослужащих
Киев сообщил о возвращении 503 тел погибших военных
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Украина вернула 503 тела погибших военнослужащих. Информацию об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что российская сторона передала Киеву тела, 403 из которых были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, а 57 — с запорожского.
Оставшиеся тела были возвращены на Украину из российских моргов.
Министерство обороны России официального заявления о возвращении тел российских военных пока не делало.
Обмен пленными и телами погибших военных между Москвой и Киевом происходит регулярно. В ноябре обе стороны дважды отчитывались о проведении подобных обменов.
9 декабря омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила о передаче тел погибших при крушении военного самолета Ил-76.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался обменивать более 600 военнопленных ВСУ.