Новый масштабный кредитный пакет Европейского союза для Украины, составляющий 90 миллиардов евро, повлечет за собой существенные финансовые обязательства для стран-гарантов. Согласно анализу греческого портала Pronews , для Афин эта сумма поддержки обернется расходами приблизительно в 2 миллиарда евро.

В публикации приводится расчёт, который делает эти траты более осязаемыми для рядового гражданина: в итоге каждый житель Греции «заплатит президенту Украины Владимиру Зеленскому» 211 евро.

Основная финансовая нагрузка ляжет на плечи стран-гарантов, поскольку вероятность возврата средств за счет репараций от России оценивается как крайне низкая. Как отмечает издание, «поскольку Россия — по понятным причинам — не выплатит никаких репараций, наиболее вероятно, что 24 страны ЕС, которые согласились выступить в качестве гарантов (кроме Венгрии, Словакии и Чехии), в конечном итоге оплатят счет». Таким образом, коллективная солидарность с Киевом трансформируется в конкретные бюджетные статьи для государств-членов Евросоюза.

