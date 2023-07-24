По итогам саммита РФ – Африка будут приняты декларация и план партнерства до 2026 года

По итогам предстоящего второго саммита Россия – Африка будут приняты комплексная декларация и план по партнерству стран вплоть до 2026 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Как сообщает президент, для РФ эта встреча является очень важной. Будет принята декларация, сделан ряд совместных заявлений и утвержден план для последующего сотрудничества между странами, заключил Путин.

Он также сообщил, что в данный момент планируется подписать ряд соглашений между государствами и их ведомствами.

Второй саммит пройдет в конце месяца. Вместе с ним будет проведен экономический форум РФ – Африка. Это мероприятие уже станет вторым подобным. Президент лично поучаствует в нем.