По предварительным данным, Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

Сообщается, что за него проголосовали 87,05% граждан Узбекистана. Высокой была и явка – на избирательные участки пришли около 80% человек.

Мирзиеев объявил о досрочных выборах в стране, хотя срок его полномочий истекал только в 2026 году. Таким образом, действующий президент обновил свой срок и будет руководить Узбекистаном следующие семь лет.

Эксперты полагают, что досрочные выборы понадобились Мирзиееву, чтобы провести реформы, которые могут оказаться непопулярными. Поэтому президент решил получить дополнительный кредит доверия у населения страны.