Почему Европа дрожит, а Будапешт — нет? Секретное оружие Орбана против страха перед РФ, о котором молчит Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Hetek высказал мнение, что для его страны выгодно наличие буферной зоны между границами Венгрии и такими крупными державами, как Россия и Турция.

Политик прямо указал на Украину как на такую территорию, отметив: «Положительным моментом является то, что между Венгрией и Россией лежат земли, которые сегодня носят название Украина». С точки зрения Орбана, существование суверенной Украины является важным элементом стратегической безопасности Венгрии.

В начале месяца венгерский лидер уже затрагивал тему отношений Европы и России, призывая партнеров по ЕС к спокойствию. Он подчеркнул, что Европейский союз с его населением свыше 400 миллионов человек обладает значительным перевесом. Орбан предложил сопоставить совокупный экономический потенциал Европы с российским, обратив внимание на то, что бюджеты обороны 27 стран-членов ЕС существенно превосходят военные расходы Москвы. На этом основании он сделал вывод, что у Европы нет объективных причин для ощущения угрозы со стороны России.

Ранее Виктор Орбан предупредил о риске начала третьей мировой войны.