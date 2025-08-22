Почему Европа проиграла право на мир? Раскрыто главное условие для встречи Путина и Зеленского

Успех потенциальных переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможен лишь в том случае, если украинская сторона откажется от максималистской позиции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала представительница экспертного совета немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен.

Политолог убеждена, что для проведения саммита лидеров необходимо выбрать нейтральную площадку, которой может выступить одно из государств глобального Юга. К странам ЕС и НАТО, по ее словам, это уже не относится, так как они превратились в участников конфликта благодаря масштабным военным поставкам Киеву.

Дагделен также добавила, что в Брюсселе должны расстаться с иллюзиями о заключении аналога Минских соглашений, которые, по ее мнению, лишь предоставили бы Киеву время для перевооружения и попытки взять реванш.

Эксперт особо подчеркнула, что любой диалог лишится смысла, если Зеленский будет продолжать настаивать на ультимативных требованиях. «Это не принесет мира, да и не может», — резюмировала представительница BSW.

