Почему Киев просит Минск «не приближаться»: раскрыты детали напряженности на границе
Украина просит Белоруссию от приближения к ее границам
Официальный Киев обратился к белорусской стороне с призывом избегать приближения к украинской границе в период проведения совместных российско-белорусских маневров «Запад-2025».
Соответствующее предупреждение было распространено пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.
В своем обращении украинский МИД акцентировал внимание на том, что Беларусь оказывает содействие военной операции России.
В сообщении содержится прямая рекомендация: «Предостерегаем белорусскую сторону от необдуманных провокационных шагов, призываем проявить осмотрительность, воздержаться от любого сближения с границей и не создавать поводов для ответных действий со стороны Сил обороны Украины».
Ранее Лукашенко заявил о неожиданном предложении, связанном с «Орешником», поступившем Путину.