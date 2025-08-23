Почему Киев просит Минск «не приближаться»: раскрыты детали напряженности на границе

Официальный Киев обратился к белорусской стороне с призывом избегать приближения к украинской границе в период проведения совместных российско-белорусских маневров «Запад-2025».

Соответствующее предупреждение было распространено пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.

В своем обращении украинский МИД акцентировал внимание на том, что Беларусь оказывает содействие военной операции России.

В сообщении содержится прямая рекомендация: «Предостерегаем белорусскую сторону от необдуманных провокационных шагов, призываем проявить осмотрительность, воздержаться от любого сближения с границей и не создавать поводов для ответных действий со стороны Сил обороны Украины».

Ранее Лукашенко заявил о неожиданном предложении, связанном с «Орешником», поступившем Путину.