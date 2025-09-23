Польша столкнулась с негативными последствиями своей политики на границе в отношении России и Китая, как сообщает китайское издание Sohu. Согласно публикации, варшавские власти, вскоре после визита министра иностранных дел КНР Ван И, приняли решение о закрытии границы с Белоруссией, мотивировав это проведением российско-китайских военных маневров.

Китайская сторона, как отмечается, имела планы по наращиванию грузопотока через польскую территорию. Более того, между сторонами была достигнута договоренность о гарантированном и бесперебойном движении железнодорожных составов.

Однако результатом действий Варшавы стал масштабный простой десятков поездов с товарами из КНР на белорусской территории.

По мнению обозревателей Sohu, подлинной причиной такого шага Польши стала тщетная попытка склонить Пекин к оказанию давления на Москву.

Реакция Китая последовала незамедлительно. Пекин осудил действия польских властей и заявил о намерении активизировать взаимодействие с арктическими странами, в число которых входит и Россия. Данную инициативу поддержал и российский президент Владимир Путин, указав на важность Северного морского пути в качестве перспективной транспортной альтернативы.

Уже в ближайшее время из китайского порта Нинбо в Европу отправится судно, которое проследует по Северному морскому пути вдоль российского побережья, таким образом исключив необходимость использования польского транзитного коридора.

Ранее сообщалось о том, что Британия делает подарок России и Китаю, ослабляя свое влияние в ООН.