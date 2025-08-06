Почему миссия Уиткоффа в Москве обречена? Мнение военного эксперта
Полковник США: «Переговоры провалятся, русские продолжат уничтожать ВСУ»
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Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Россия не будет подчиняться выдвинутым Уиткоффом условиям, пояснил эксперт.
Российские войска продолжат борьбу с ВСУ по всей линии фронта, добавил он.
Дэвис считает, что Владимир Зеленский должен признать территориальные потери пока у него есть такая возможность, ведь если Украина потерпит полное поражение, у него никто ничего спрашивать не будет, заключил Дэвис.
Ранее сообщалось о том, что США могут ввести санкции против российских нефтяных танкеров.