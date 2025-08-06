Почему миссия Уиткоффа в Москве обречена? Мнение военного эксперта

Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Россия не будет подчиняться выдвинутым Уиткоффом условиям, пояснил эксперт.

Российские войска продолжат борьбу с ВСУ по всей линии фронта, добавил он.

Дэвис считает, что Владимир Зеленский должен признать территориальные потери пока у него есть такая возможность, ведь если Украина потерпит полное поражение, у него никто ничего спрашивать не будет, заключил Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что США могут ввести санкции против российских нефтяных танкеров.