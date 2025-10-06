Почему обвинения в адрес России стали «гвоздем в крышку гроба»? Мнение британского журналиста
Британский журналист обвинил Запад в навязчивой идее с Россией
Руководство НАТО и Европейского союза (ЕС) забивают гвозди в крышку своего гроба, пытаясь обвинять Россию.
С таким резким заявлением выступил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети Х.
«Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на заднем дворе, в компьютерах и в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями повседневной жизни. Каждый раз, когда вы обвиняете Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба», — написал он.
Торнтон подчеркнул, что ЕС и НАТО не спрашивали у европейцев, готовы ли они принести свой уровень жизни «в жертву» ради сдерживания России.
Ранее журналист Фази назвал британскую помощь Украине с ударами вглубь РФ безумием.