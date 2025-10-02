Почему румынский лидер закрутился волчком на церемонии? Раскрыты детали инцидента, который взорвал соцсети

Как сообщает RT, при обходе почетного караула президент, судя по всему, допустил ошибку в церемониале: после поклона знаменам он внезапно замер, демонстрируя явную неуверенность в дальнейших действиях. На видеозаписи заметно, как Йоханнис, не зная, куда направиться, начинает беспорядочно поворачиваться на месте. Несмотря на попытки военных жестами подсказать ему верное направление, президент, по-видимому, не сразу сориентировался.

Эти кадры мгновенно стали вирусными в социальных сетях, спровоцировав волну ироничных комментариев. Многие пользователи провели параллели с американским лидером Джо Байденом, чьи моменты растерянности на публике также часто становятся поводом для обсуждений. В прессе высказываются предположения, что причиной инцидента могла стать недостаточная осведомленность президента о тонкостях протокола или обычная забывчивость.

Ранее сообщалось о том, что Румыния обнаружила новый беспилотник в дельте Дуная.