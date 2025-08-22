Согласно аналитической статье Томаса Фази, опубликованной в норвежском издании Steigan.no, саммит на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом преследовал конкретную цель: предоставить США возможность дистанцироваться от украинского кризиса, избежав при этом формального признания поражения.

Как полагает обозреватель, встреча глав государств изначально не планировалась как площадка для выработки итогового мирного договора, что, вероятно, понимали обе стороны. Вместо этого ее задачей было создать Вашингтону политическое прикрытие.

Благодаря такому дипломатическому шагу американский лидер получал возможность заявить о своих усилиях по урегулированию конфликта мирными средствами и сокращению нагрузки на европейских союзников.

Для Российской Федерации, в свою очередь, выгодой от переговоров является постепенная изоляция Украины и ее ослабление по мере сокращения американской поддержки, что позволяет Москве продолжать реализацию своих стратегических интересов.

