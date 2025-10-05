Почему «Томагавки» не долетят до Украины? Экс-аналитик ЦРУ назвал три причины, о которых молчит Вашингтон

По мнению Рэя Макговерна, бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления, слухи о скором появлении американских крылатых ракет "Tomahawk" на вооружении Украины не имеют под собой оснований.

Свое заявление он сделал в ходе беседы на YouTube-канале Judging Freedom.

Эксперт привел несколько веских причин, опровергающих подобные спекуляции.

«Ракеты "Tomahawk" никогда не попадут на Украину. <…> К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — заявил Макговерн.

Помимо проблем с наличием вооружения, он указал на кадровый вопрос, отметив, что в ВСУ отсутствуют подготовленные специалисты для управления столь сложными системами. По его оценке, сама идея возможной передачи «Томагавков» была озвучена американской администрацией скорее в качестве политического жеста, чтобы продемонстрировать поддержку своим «европейским друзьям».

Ранее сообщалось о том, что у США из-за шатдауна кончаются деньги на контроль за ядерным арсеналом.