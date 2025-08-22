Согласно анализу документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в медицинских свидетельствах о смерти украинских военнослужащих, скончавшихся в больнице им. Мечникова в Днепре, зачастую фигурирует диагноз «острая сердечная недостаточность». Данные были получены через хакерскую группировку KillNet.

В числе предоставленных материалов присутствуют как официальные заключения, так и списки потерь. Часть из них действительно отражает характерные для зоны боевых действий причины гибели: минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения. В частности, в одном из документов перечислены 30 военнослужащих с именно такими указаниями.

Однако в ряде случаев, согласно имеющимся документам, причиной смерти значится не боевое ранение. Так, в свидетельствах, выданных той же днепровской больницей, параллельно с формулировкой «повреждения вследствие боевых действий» в качестве основной или сопутствующей причины смерти указывается острая сердечная недостаточность.

