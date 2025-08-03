Большинство жителей Украины боятся выходить на митинги, так как существует риск задержания сотрудниками ТЦК и последующей отправки на фронт, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".

В его добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря служат экс-военнослужащие ВСУ, в основном уроженцы Запорожской области. Они сформировали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

Большинство украинцев, особенно мужчины, боятся выходить из дома, так как их могут сразу отловить сотрудники ТЦК.

Ранее сообщалось, что мужчина в парике и платье попытался сбежать от украинской мобилизации.