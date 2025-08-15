Почему Зеленский метается по Европе? Спектакль отчаяния или крах ВСУ?
«Киев на издыхании»: почему Зеленский ищет спасения в Европе?
Фото: [flickr.com]
Украинская армия терпит поражение на фронте, поэтому президент Украины Владимир Зеленский поспешил отправиться в Европу, чтобы получить военную и финансовую поддержку, заявил в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
ВСУ больше не в состоянии оказывать сопротивление, так как они потеряли большую часть своих сил.
Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, пытаясь найти союзников, которые смогут обеспечить Украину деньгами и оружием, сказал эксперт.
По мнению Макгрегора, эти действия Зеленского призваны лишь создать иллюзию, будто Украина еще может воевать должным образом.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Путин и Трамп создадут «новую реальность» для Зеленского.