Почему Зеленский «ставил Трампа выше себя»? Мнение эксперта по жестам

Во время встречи в Белом доме 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский демонстрировал поведение, подчеркивающее более высокий статус американского президента Дональда Трампа. К такому выводу пришла известный специалист по языку тела Трейси Браун, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению аналитика, невербальные сигналы Зеленского указывали на то, что он осознавал зависимость от позиции Вашингтона.

«Не могу точно сказать, был ли он нервным или нет, но он явно ставит Трампа выше себя», — отметила Браун.

Таким образом, эксперт интерпретировала жесты и позу украинского политика как признаки выстроенной коммуникационной иерархии, где Трамп занимал доминирующую позицию.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский после встречи с Трампом признался, что забыл, где находится.