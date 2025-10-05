Почему жизнь капитана корабля лучше, чем в Овальном кабинете? Секретное признание Трампа

В ходе выступления на торжественном параде, посвященном Военно-морским силам США, президент Дональд Трамп позволил себе неожиданное признание.

Обращаясь к морякам в штате Вирджиния, он с долей иронии отметил, что порой обязанности командующего главой государства уступают по привлекательности романтике морской службы.

«Большие волшебные волны — ведь нет ничего в мире, что вы бы предпочли делать вместо этого. Мне нравится ваша жизнь больше моей, если честно. Ходить по этим волнам все время, вы такие счастливые», — заявил американский лидер.

Церемония, проходившая с участием кораблей и личного состава ВМС, транслировалась в прямом эфире официальным ресурсом Белого дома. Эта шутливая ремарка Трампа подчеркнула его стиль общения с военными — прямой и неформальный, с элементами личного отношения.

