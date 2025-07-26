Почти 30 тыс. мирных камбоджийцев покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом

Очередная эскалация многолетнего конфликта между Таиландом и Камбоджей привела к массовому исходу мирного населения — около 30 тыс. жителей камбоджийской провинции Оддар Меанчей были вынуждены покинуть свои дома, пишет Khmer Times.

Напомним, вооруженное столкновение между двумя странами началось утром 24 июля с перестрелок на границе, которые быстро переросли в полномасштабные боевые действия с применением систем залпового огня «Град» со стороны Камбоджи и авиаударов со стороны Таиланда. По предварительным данным, с обеих сторон есть погибшие и раненые, включая гражданских лиц.

В Таиланде масштабы эвакуации еще больше — из четырех пограничных провинций было вывезено более 100 тыс. человек. Местные власти развернули временные лагеря для беженцев, но ситуация с обеспечением остается напряженной.

Корни конфликта уходят в начало XX века, когда французские колониальные власти провели спорную демаркацию границ. После обретения Камбоджей независимости в 1953 году ряд участков так и не получил четкого статуса.

Особую остроту конфликту придает спор вокруг храмового комплекса Преах Вихеар, который Международный суд ООН в 1962 году признал камбоджийским, но Таиланд продолжает оспаривать это решение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа «изъявили желание» завершить конфликт.