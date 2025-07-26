Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа «изъявили желание» завершить конфликт
Трамп предложил решить конфликт Таиланда и Камбоджи через пошлины
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Президент США Дональд Трамп предпринял неожиданный шаг для урегулирования военного конфликта между Таиландом и Камбоджей, предложив использовать экономические рычаги давления.
В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтамом Вечаячаем Трамп заявил, что США готовы пересмотреть торговые пошлины для обеих стран, но только после прекращения боевых действий. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«По совпадению, мы как раз ведем торговые переговоры [по поводу пошлин] с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок ни с одной из них, если они воюют — и я прямо им это сказал», — сообщил Трамп.
Глава Белого дома заявил, что обе стороны после переговоров с ним «изъявили желание» прекратить конфликт. Трамп назвал остановку огня между странами «естественным исходом».
Ранее генерал-майор Винтхай Сувари заявил, что камбоджийские снаряды упали на территорию соседнего Лаоса.