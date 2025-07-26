Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа «изъявили желание» завершить конфликт

В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтамом Вечаячаем Трамп заявил, что США готовы пересмотреть торговые пошлины для обеих стран, но только после прекращения боевых действий. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«По совпадению, мы как раз ведем торговые переговоры [по поводу пошлин] с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок ни с одной из них, если они воюют — и я прямо им это сказал», — сообщил Трамп.

Глава Белого дома заявил, что обе стороны после переговоров с ним «изъявили желание» прекратить конфликт. Трамп назвал остановку огня между странами «естественным исходом».

Ранее генерал-майор Винтхай Сувари заявил, что камбоджийские снаряды упали на территорию соседнего Лаоса.