Почти 77 процентов россиян доверяют Путину

Также высокую позицию в рейтинге доверия жителей России занял премьер-министр Михаил Мишустин. Ему выражают доверие 59,9% россиян. Его работу одобряют 51,4% граждан. Деятельность правительства в целом одобряют 48,5% жителей.

Руководителю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,3% граждан РФ.

Опрос ВЦИОМ проводился в период с 17 по 23 июля. Участниками исследования стали 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился посредством телефонного интервью.

ВЦИОМ также провел опрос, темой которого стали отношения России и Запада. Согласно опубликованным данным, 63% россиян считают, что политика РФ и западных стран будет продолжать строиться на недоверии. 32% жителей РФ считают иначе.

ВЦИОМ был основан в 1987 году. Она является старейшей российской государственной исследовательской организацией, которая регулярно проводит социальные опросы и публикует из результаты.