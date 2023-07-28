Почти 77 процентов россиян доверяют Путину
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 76,8% граждан, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность главы государства одобряют 73,2% россиян.
Также высокую позицию в рейтинге доверия жителей России занял премьер-министр Михаил Мишустин. Ему выражают доверие 59,9% россиян. Его работу одобряют 51,4% граждан. Деятельность правительства в целом одобряют 48,5% жителей.
Руководителю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,3% граждан РФ.
Опрос ВЦИОМ проводился в период с 17 по 23 июля. Участниками исследования стали 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился посредством телефонного интервью.
ВЦИОМ также провел опрос, темой которого стали отношения России и Запада. Согласно опубликованным данным, 63% россиян считают, что политика РФ и западных стран будет продолжать строиться на недоверии. 32% жителей РФ считают иначе.
ВЦИОМ был основан в 1987 году. Она является старейшей российской государственной исследовательской организацией, которая регулярно проводит социальные опросы и публикует из результаты.