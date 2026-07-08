Почти без Украины: эксперт оценил встречу Трампа и Зеленского на саммите НАТО

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО широко обсуждалась в СМИ, но, по мнению экспертов, украинский президент получил лишь намеки, а не реальные обещания. Член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров в беседе с Общественной службой новостей заявил, что Трамп львиную долю времени говорил об Иране, а Украине посвятил не более 10-15% разговора.

Публичные переговоры между Трампом и Зеленским завершились. По словам Вакарова, эта встреча была категорически необходима Зеленскому — ему нужно было показать украинцам, что Трамп поддерживает именно его политику. Критически важным было услышать от американского лидера заявления о ракетах и гарантиях безопасности.

Трамп вел себя как обычно: говорил об организации встречи, о своем приезде, о Польше, Турции и конфликте с Ираном. Украине, отметил эксперт, было посвящено крайне мало времени. Из конкретики — лишь намеки: Украина может получить лицензию на производство ракет, но непонятно когда, и что после завершения конфликта в качестве гарантий безопасности может быть создана беспилотная зона над Украиной.

По оценке Вакарова, переговоры прошли так, как Трамп считал нужным. Зеленский попросил о встрече, оба политика сделали себе рекламу. После разговора Трамп публично заявил, что теперь поговорит с Владимиром Путиным. Серьезные переговоры лучше проводить без публичных «посиделок», резюмировал эксперт.