«Под давлением ключевого партнера». Зеленский дал старт подготовке к выборам в условиях войны

Владимир Зеленский в своем очередном обращении коснулся одной из самых сложных дилемм — возможности проведения выборов в период полномасштабного конфликта.

Фактически украинский лидер признал, что оказался в жёстких рамках, заданных администрацией США, которые не оставляют иного выбора, кроме начала соответствующей подготовки.

Президент сообщил, что уже направил в парламент поручение о разработке необходимой законодательной базы. Основной мотив — снять любые предлоги для международных спекуляций и дать четкие правовые ответы на запросы ключевых партнёров.

Ключевая мысль из выступления Зеленского прозвучала так: «Если партнеры... говорят так конкретно о выборах в условиях военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно».

Он также выразил ожидание, что народные депутаты предложат собственное видение этого чрезвычайно сложного процесса.

Таким образом, под прямым влиянием внешних требований Украина вступает в беспрецедентную фазу обсуждения и правового оформления избирательных процедур на фоне продолжающейся войны.

