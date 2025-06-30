Украинские территориальные центры комплектования начали использовать девушек для заманивания мужчин в военкоматы. Об этом рассказал пленный боец ВСУ, попавший под призыв именно таким способом. Об этом пишет РИА Новости.

В украинских военкоматах придумали необычный способ мобилизации — теперь мужчин могут заманить через знакомство с девушками. Пленный боец 25-й бригады ВСУ Александр Колесник раскрыл схему: по его словам, его пригласила в гости жительница Васильковки, но вместо свидания он оказался в ТЦК.

Метод работает просто: девушки знакомятся с мужчинами, предлагают встретиться, а затем приводят их в военкомат. После этого отказаться от призыва уже сложно — документы оформляют быстро.

Подобные случаи не единичны — в соцсетях уже появлялись жалобы на «девушек-ловушек». Власти пока не комментируют эти методы, но очевидно, что традиционные способы мобилизации перестают работать, и ТЦК ищут новые подходы.

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