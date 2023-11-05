«Под пятой кровавого Арестовича»: украинский политик потроллил своих оппонентов
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Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович*, намеревающийся баллотироваться в президенты Украины, обратился к своим критикам.
«Некоторые так стонут, как будто уже лет двадцать провели под пятой кровавого Арестовича. Харе стонать, вы даже еще не попробовали», – написал Арестович в соцсетях.
Арестович, выступающий, как правило, на русском языке, заявил, что существует стопроцентный способ заставить его общаться на мове – избрать его президентом Украины.
* признан в России террористом и экстремистом