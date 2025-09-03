Под «препаратами»? В МИД РФ объяснили странное поведение президента Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в адекватности заявлений Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС , приводя ее слова в интервью.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Владимира Зеленского не стоит воспринимать всерьез. В интервью агентству она отметила, что, по ее мнению, президент Украины имеет серьезную зависимость от неких препаратов и это влияет на его риторику.

Захарова утверждает, что это заметно по видео, фотографиям и даже физиологическим признакам. Она подчеркнула, что позиция Зеленского зависит от дозы, поэтому ориентироваться на его заявления не стоит. Вместо этого она предложила принимать их к сведению и продолжать двигаться своим путем.

Ранее публицист Кот пояснил, каким образом Украина признается в своей болезни.