Под ракетный удар РФ попали полторы тысячи солдат ВСУ на полигоне в Селидово

Вооруженные силы РФ при помощи ракет нанесли удар по военному полигону в Селидово, находящемся в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель» .

Согласно информации канала, на объекте в тот момент могло быть до полутора тысяч вражеских солдат, явившихся для участия в учебных мероприятиях. Журналисты также сообщили, что на полигоне проходило построение украинской пехоты.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 российских ВКС в зоне СВО на территории Украины ударили по вражескому опорному пункту при помощи ракет.

Согласно информации российского Министерства обороны РФ, отечественные военные действовали, несмотря на воздействие вражеских средств РЭБ. Представители оборонного ведомства добавили, что после наведения на цель, российские пилоты применили ракеты С-13 с маневром кабрирования.