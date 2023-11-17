Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей не нашли

Региональное управление МЧС сообщило, что под завалами обрушившейся части многоэтажного дома в Астрахани людей не нашли.

«Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы.

Инцидент произошел вечером, 16 ноября, на площади Привокзальной. Два подъезда пятиэтажного жилого дома обрушились, в результате чего одна женщина погибла. Как ранее заявили следователи, предварительной причиной трагического происшествия мог стать ремонт квартиры, из-за которого могли быть повреждены несущие конструкции. По версии Следкома, один из собственников квартиры снес несущие стены, в результате чего по дому пошла трещина.

Ранее о том, что на доме появилась трещина, сообщил МЧС накануне разрушения местный житель.

Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, для жильцов поврежденного дома организованы временные пункты размещения, а также организовано питание.

Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовные дела по факту инцидента по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Как ранее сообщали СМИ, версия со взрывом газа властями региона не рассматривалась. По информации губернатора Астраханской области, одна из квартир, разрушенная в результате инцидента, была пустой.