Поддержка Байдена среди американцев арабской национальности сильно упала

Поддержка американского президента Джо Байдена среди арабской части населения страны упала на 42%, и достигла антирекордной отметки в 17%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом Arab American Institute .

Там отметили, что уровень поддержки Байдена среди упомянутого слоя населения составил менее 20%, в то время, как был равен почти 60% в 2020 году. Опрос также показал, что среди проживающих в Соединенных Штатах арабов, только 23% выражают свою поддержку Демократической партии.

Специалисты подчеркнули, что такой уровень поддержки является опасно низким. Там также подметили, что это абсолютной антирекорд среди кандидатов в американские президенты от партии демократов.

Опрос также показал, 2/3 опрашиваемых негативно оценили Байдена. Почти 70% отрицательно оценивают его решения в рамках ближневосточного конфликта, а 68% считают, что Штаты не должны отправлять вооружение Израилю.