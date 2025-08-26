Поддержка Украины обойдется Германии в €9 млрд в год
Германия планирует выделять Украине €9 млрд в год
Фото: [pxhere.com]
Германия планирует учреждение масштабного ежегодного финансового пакета помощи Украине. Как сообщает издание Bild, об этом во время своего визита в Киев заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
Чиновник подчеркнул, что правительство Германии намерено предоставлять Киеву поддержку в объеме девяти миллиардов евро каждый год. Это заявление стало одним из ключевых сигналов непоколебимой поддержки Украины со стороны Берлина, которую Клингбайль подтвердил сразу по прибытии.
Ранее с аналогичными настроениями выступил и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, отметивший, что путь к восстановлению мира в Украине потребует значительного терпения.
Ранее полковник Вюстнер заявил о том, что Украине нужны десятки тысяч военных для гарантий безопасности.