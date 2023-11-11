Поддержку Израиля со стороны США объяснили влиянием сильного политического лобби

Именно страх перед данным лобби заставляет руководителей Соединенных Штатов оказывать помощь еврейскому государству в любой ситуации.

Политолог Джон Миршаймер объяснил причину, почему Джо Байден будет обязательно помогать Израилю. Президент, как и все его предшественники, боится лобби, которое продвигает интересы израильтян.

«Если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену», - указал он.

Выступление Миршаймера выпустил интернет-канал Judging Freedom. По мнению эксперта, когда-то Израиль был реальным союзником США. Но теперь, особенно в свете деяний ЦАХАЛ в секторе Газа, всю его поддержку нельзя объяснить ни стратегическими, ни тем более моральными соображениями, только внутриполитическими процессами.