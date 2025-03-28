В операции по вторжению на территорию Брянской области участвовал гражданин США Брэдли Карл Дженнисон. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что американец присоединился к украинским боевикам, воюющим против ВС РФ под кураторством руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, в 2022 году.

«Опознан еще один боевик, участвовавший в рейде ДРГ на территорию Брянской области в октябре прошлого года. Это гражданин США Брэдли Карл Дженнисон», — написал Поддубный.

Он уточнил, что до конфликта на Украине Дженнисон участвовал в операциях США в Ираке и Афганистане.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает об обнаружении наемников в составе ВСУ, которые сражаются против российских солдат. Известно, что в рядах украинской армии в боях участвуют граждане Великобритании, США, Грузии, Бразилии, Польши. Как правило, многие из них имеют боевой опыт.

Наемничество запрещено международным правом. Основные положения о запрете наемничества были закреплены в ряде международных соглашениях, в том числе в Международном пакте ООН о гражданских и политических правах.

Ранее в Сети появилось видео со взятым в плен ВС РФ британским военным в Курской области.

*в России внесен в перечень экстремистов и террористов.