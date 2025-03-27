В Сети опубликовали видео еще с одним британцем, взятым в плен под Курском
RT опубликовал видео с моментом захвата британского наемника Скотта под Курском
Фото: [RT]
Канал RT показал, как российские военные взяли в плен наемника из Британии Джеймса Скотта Андерсона в Курской области.
Первое видео задержания британца было записано с его нательной камеры. Канал показал, как это выглядило со стороны.
Сообщается, что мужчина попался морпехами 810-й бригады во время операции в Курской области. Командовал миссией боец с позывным Сайгон. В конце ноября ВС РФ окружили с трех сторон группу наемников рядом с одним из поселений Суджанского района.
Иностранного наемника уложили лицом в землю оперативно, заставив сложить оружие. При этом изначально британец грозил всех застрелить, но позже успокоился, поняв, что у него нет шансов против толпы российских солдат.
Ранее сообщалось, что в ходе учений в Литве четверо американских военных утонули в болоте.