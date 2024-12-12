Подконтрольные Киеву власти объявили эвакуацию из 344 сел Харьковской области

В Харьковской области продолжается эвакуация из еще 344 населенных пункта. Об этом со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Синегубова сообщило украинское издание УНИАН.

Местные власти обратили внимание на то, что многие граждане отказываются покидать свои дома в прифронтовых и фронтовых районах, несмотря на ухудшение условий жизни.

Отмечается, что в ряде населенных пунктов отсутствуют электроснабжение, водоснабжение, тепло и другие необходимые жизненные ресурсы. В связи с этим Министерство по вопросам реинтеграции Украины в сентябре объявило о проведении принудительной эвакуации детей с семьями из 29 населенных Харьковской области.

Кроме того, в Боровском поселковом совете отметили необходимость обязательной эвакуации из 15 сел, так как в них ухудшилась ситуация с безопасностью. Власти призывают жителей прислушиваться указаний и оценивать риски, связанные с оставлением территории, подверженной опасности.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ контролирует 60 населенных пунктов в регионе.