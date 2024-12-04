Ганчев: Россия контролирует 60 населенных пунктов Харьковской области

Российские Вооруженные силы в настоящее время активно наступают сразу на трех участках фронта в Харьковской области. Об этом в беседе с radiokp.ru проинформировал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По словам собеседника радиостанции, по состоянию на начало декабря 2024 года под контролем ВС РФ находятся около 60 населенных пунктов Харьковской области.

Стоит отметить, что еще в октябре число подконтрольных армии РФ населенных пунктов Харьковщины, как отмечал глава военно-гражданской администрации, приближалось к 50.

«Их больше 50, к 60 уже подходит. Ежедневно по одному поселку минимум наши войска зачищают от укронацистов», — сказал Ганчев.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что ВС РФ успешно закрепляются на окраинах Купянска. Он отметил, что в этих районах продолжаются активные наступательные действия как к северо-востоку, так и к юго-востоку от города.