Подоляк: Киев готов передавать РФ предложения о мире через третьи страны

Подоляк заявил о готовности Киева передавать предложения, имеющиеся «в рамках подготовки» к следующему саммиту мира. Он подчеркнул, что украинская сторона готова передавать подобные предложения РФ, в том числе и по тому формату, который использовался сторонами ранее при заключении зернового соглашения.

В то же время он уточнил, что для Украины не все государства подходят на роль посредника. Подоляк подчеркнул, что по данным критериям не подходят те страны, которые планируют «публично выходить и говорить банальные вещи». Советник уточнил, что речь идет о призывах к «немедленному прекращению огня», так как по мнению Киева, такие страны не готовы к посредничеству.

Ранее сообщалось о смерти брата советника Подоляка в России.