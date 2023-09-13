Подоляк обвинил Россию в искажении его слов об интеллектуальном потенциале Индии и Китая

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался оправдаться за свое высказывание о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая.

Вину за его неправильное истолкование Подоляк возложил на российские СМИ, которые «вырвали его слова из контекста».

Накануне он заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая, несмотря на их выдающиеся научно-технические достижения. По его словам, там не понимают, что такое современный мир и не умеют просчитывать свои решения.

МИД Китая потребовал от Украины объяснений.