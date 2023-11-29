Подоляк отверг возможность переговоров с Россией о мире

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об отсутствии возможности проведения мирных переговоров с Россией. Об этом он написал в среду, 29 ноября, в своих соцсетях.

Ранее помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Киевом весной 2022 года, Владимир Мединский сообщил, что, если бы Украина тогда подписала мирное соглашение с Россией, сотни тысяч жизней украинских солдат были бы спасены.

Кроме того, добавил Мединский, в апреле прошлого года в столицу Украины, помимо экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, прилетали главы Государственного департамента США и Пентагона, а также другие официальные лица. Именно они, по словам Мединского, отговорили украинскую сторону от подписания договора.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть», – написал Подоляк.

Накануне о том, что именно Джонсон воспрепятствовал заключению мирного соглашения с Москвой, сообщил глава партии «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии при содействии главы республики Александра Лукашенко. 28 февраля делегация РФ и Украины встретились в Гомеле, 3 и 7 марта – в Бресте.

В состав российской делегации вошли Владимир Мединский, Борис Грызлов, Леонид Слуцкий, Андрей Руденко и Александр Фомин, в состав украинской – Михаил Подоляк, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Алексей Резников, Андрей Костин, Николай Точинский, а также Денис Киреев (в марте он был убит в Киеве).

Позднее переговоры между РФ и Украиной были организованы в Турции. 29 марта они прошли в Стамбуле.