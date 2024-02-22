Подоляк: поляки пытаются унизить украинцев своими протестами

Фермеры из Польши протестуют на границе своей страны с Украиной для того, чтобы унизить украинцев. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телевизионного канала TCH.

В ходе разговора с журналистами Подоляк обвинил поляков в том, что они пользуются нестабильной ситуацией на Украине. По мнению советника, польские фермеры, увидев положение экономики Украины, решили нанести дополнительный удар в «самую болезненную точку», и унизить украинский народ.

Он также обвинил фермеров в том, что они не считают противостояние украинских ВС России «достойным делом». По мнению Подоляка, они думают лишь о себе и получении дохода.

Накануне фермеры усилили свои протесты на польско-украинской границе. Они полностью перекрыли пункты пропуска и транспортные узлы.