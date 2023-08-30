Подоляк заявил, что Киев не планирует мирные переговоры с Москвой

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не рассматривает на данный момент мирные переговоры с Москвой. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera .

«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», – сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что для мирных переговоров РФ должна потерпеть значительное тактические поражения. По его мнению, этот фактор сможет изменить отношения жителей России к ситуации. Подоляк в очередной раз повторил, что власти Украины не намерены разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.

29 июля в рамках Экономического форума «Россия-Африка» Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом. По словам главы государства, урегулирование конфликта зависит целиком от властей Украины, которые, подчеркнул Путин, не хотят общения.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Путин к ее главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. В результате референдумов территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.