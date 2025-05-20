Подоляк заявил, что Москва выдвинула неприемлемые требования в Стамбуле

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского, поделился в интервью изданию Rzeczpospolita, что Киев остался разочарован итогами стамбульских переговоров, состоявшихся 16 мая между украинской и российской сторонами.

По его словам, достичь договоренности о прекращении боевых действий не удалось, поскольку Москва выдвинула требования, которые Украина расценивает как неприемлемые и нереализуемые.

Подоляк также проинформировал, что российская делегация настаивала на передаче под полный контроль территорий четырех областей: так называемых ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, обсуждался вопрос об отказе Украины от вступления в какие-либо военные альянсы.

Ранее сообщалось, что на Западе сообщили, что Россия настаивает на выполнении Украиной двух неприемлемых условий.