Подоляк заявил о недовольстве украинцев властями

Граждане Украины раздражены фактами отсутствия успехов ВСУ на фронте и коррумпированностью своих властей. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, его слова передает местное информагентство УНИАН .

Подоляк также заявил, что среди граждан растет желание заполучить ответы на «тяжелые» для них вопросы: «как, куда, зачем и какой ценой». Он отметил, что среди граждан накопилось большое количество сведений о том, что некоторые представители власти вкладываются в конфликт куда меньше, чем они.

Как отметил Подоляк, украинцы больше всего обеспокоены высоким уровнем коррупции и «странными заявлениями», которые они слышат от своих властей. Советник также подчеркнул, что данная ситуация еще сильнее отягощается отсутствием успехов украинских ВС на фронте. Общество в депрессии из-за протяженности конфликта и стагнации, заключил он.