Подоляк заявил о недовольстве украинцев властями
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Граждане Украины раздражены фактами отсутствия успехов ВСУ на фронте и коррумпированностью своих властей. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, его слова передает местное информагентство УНИАН.
Подоляк также заявил, что среди граждан растет желание заполучить ответы на «тяжелые» для них вопросы: «как, куда, зачем и какой ценой». Он отметил, что среди граждан накопилось большое количество сведений о том, что некоторые представители власти вкладываются в конфликт куда меньше, чем они.
Как отметил Подоляк, украинцы больше всего обеспокоены высоким уровнем коррупции и «странными заявлениями», которые они слышат от своих властей. Советник также подчеркнул, что данная ситуация еще сильнее отягощается отсутствием успехов украинских ВС на фронте. Общество в депрессии из-за протяженности конфликта и стагнации, заключил он.