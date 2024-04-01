Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование правительства

Президент Украины Владимир Зеленский собирается инициировать реформы в местном правительстве. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе телемарафона.

Там он заявил о том, что имеется потребность в актуализации программы реформы правительства на Украине. По словам Подоляка, украинский лидер обратит на это свое внимание и инициирует нужные изменения. Он уточнил, что функционал некоторых местных министерств будет изменен.

Как заявил Подоляк, перемены в составе сотрудников офиса Зеленского являются перезагрузкой, и в этом не стоит искать «конспирологии». Советник главы офиса подчеркнул, что Зеленский хочет достичь максимальной возможной эффективности от президентского аппарата.

Подоляк также отметил, что имеются и изменения в военной вертикали, за которыми последуют перемены в функциональной. По его словам, после этого Зеленский приступит к оценке экономической и социальной частей на Украине и внесет предложения по перезагрузке руководства. На данный момент обсуждаются реформы, необходимые местному Кабмину, заключил чиновник.