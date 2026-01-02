«Подожгли Коран»: новые подробности о беспорядках на западе Ирана

В городе Хамадан на западе Ирана участники массовых беспорядков совершили акт вандализма — они подожгли Коран и другие религиозные книги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Отдельная группа из 20 человек попыталась штурмовать мечеть Хоз-Ага в Хамадане, однако нападение было предотвращено.

Помешать захвату святыни удалось силам добровольческого формирования «Басидж», подконтрольного Корпусу стражей исламской революции.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года на фоне экономического кризиса и резкого обесценивания национальной валюты — риала.

Первоначально акции протеста инициировали уличные торговцы, выразившие недовольство политикой властей. Позже к ним присоединились студенты вузов.

Со временем мирные демонстрации в ряде регионов страны переросли в столкновения с правоохранительными органами и переросли в открытые беспорядки.