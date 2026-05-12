17 мая Звенигородский государственный музей‐заповедник приглашает на лекцию «Русские мюнхенцы: В. Кандинский и М. Веревкина» — 3-ю встречу в рамках цикла «Несколько слов об авангарде». Мероприятие посвящено двум выдающимся художникам, сыгравшим заметную роль в развитии европейского искусства начала XX века и повлиявшим на распространение идей русского авангарда за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В центре повествования окажутся ключевые фигуры мюнхенского художественного сообщества — Василий Кандинский и Марианна Веревкина. Василий Кандинский, всемирно признанный мастер, стоял у истоков мюнхенского Нового художественного общества и основал легендарное объединение «Синий всадник». Его теоретические изыскания и живописные эксперименты стали важной вехой в становлении абстракционизма и получили признание во всем мире.

Марианна Веревкина, также участвовавшая в деятельности Нового художественного общества и выставлявшая свои работы вместе с группой «Синий всадник», в России сегодня почти забыта. В то же время в Европе ее творчество по‐прежнему актуально: в Швейцарии функционирует музей и фонд, носящие имя художницы.

Слушатели лекции смогут глубже погрузиться в творческую эволюцию Василия Кандинского — от ранних реалистических опытов до формирования абстрактного стиля, — а также познакомятся с биографией и художественным мировоззрением Марианны Веревкиной.

Лекция состоится 17 мая в 15:00, возрастное ограничение — 12+. Подробная информация — на сайте музея‐заповедника.

