Специальный сбор гуманитарной помощи к 1 июня стартовал в Подмосковье

Специальная акция по сбору помощи для детей стартовала в Подмосковье в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Она приурочена к Международному дню защиты детей, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наша задача — передать частичку тепла и заботы тем ребятам, которые сейчас находятся в непростой ситуации на приграничных и исторических территориях. За все время реализации проекта жители Подмосковья отправили уже более 10,2 тыс. тонн гуманитарного груза, и я уверена, что этот сбор объединит еще больше неравнодушных сердец», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» совместно с региональным отделением «Движения Первых» запустили сбор помощи, который продлится до 17 мая. В этот период будут работать 86 постоянных волонтерских пунктов, а также дополнительные точки в школах. Подробная информация о них представлена здесь.

Для детей собирают игры и игрушки, книги, раскраски, канцелярию, товары для творчества, спортивный инвентарь, одежду. Также ведется сбор помощи для бойцов СВО и мирных жителей. Важное условие: все вещи должны быть новыми, а продукты — в заводской упаковке с действующим сроком годности.

Присоединиться к акции могут и предприниматели. Для этого надо написать волонтерам на почту info@volontermo.ru или в личные сообщения в сообществе движения во «ВКонтакте».

