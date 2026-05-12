Худший период для рынка труда за 5 лет? Что происходит с работой в США

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда и особенно больно бьет по тем, кто только начинает карьеру, сообщает WJLA. Молодые специалисты и выпускники колледжей США столкнулись с одним из самых жестких периодов со времен пандемии: найм находится на пятилетнем минимуме.

По данным венчурной компании SignalFire, количество вакансий и случаев найма на начальные позиции в США упало на 50% с 2019 года. Причины — развитие ИИ и растущий спрос на более опытных сотрудников, которых компании считают менее рискованным выбором.

Почти 43% недавних выпускников работают не по специальности и занимают должности, где диплом фактически не нужен. Это самый высокий показатель со времен пандемии, и для многих молодых людей он звучит как тревожный сигнал: годы учебы больше не гарантируют нормальный старт.

«Существует много неопределенности вокруг ИИ», — подтвердил представитель карьерного центра UVA Кристиан Гарсия. По его словам, студенты все чаще тревожатся, будут ли рабочие места вообще доступны в прежнем объеме.

Почти половина студентов, согласно исследованию Gallup-Lumina Foundation, уже задумывалась о смене специальности из-за влияния ИИ. Работодатели при этом хотят видеть кандидатов, которые не игнорируют новые технологии, а умеют ими пользоваться.

Есть и слабый луч надежды: компании планируют немного увеличить найм выпускников. Но после падения последних лет это скорее осторожная попытка выбраться со дна, чем полноценное восстановление.