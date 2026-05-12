«Рыбачат только с берега и не более двух крючков»: рыбаки открывают летний сезон в условиях нерестового запрета

Омские любители подледного лова постепенно переключаются на летнюю рыбалку, хотя сезон еще сопряжен с определенными ограничениями, сообщил gorod55.ru.

В период нереста, по информации издания, разрешено удить только с берега. При этом в ход можно пускать лишь одну поплавочную или донную удочку, а также спиннинг. Важное условие, которое следует знать каждому: общее количество крючков на всех используемых снастях в расчете на одного рыбака не должно превышать двух штук.

Несмотря на запреты, жители региона уже делятся своими трофеями в тематическом паблике. Многие могут похвастаться поимкой действительно крупной добычи.

Один из таких впечатляющих случаев — сазан весом ровно шесть килограммов. Как рассказал удачливый рыбак, добыть его удалось на озере Сартлан, которое находится уже на территории соседней Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что обычный водитель выловил из реки монстра весом 2 кг и стал новым мировым рекордсменом.